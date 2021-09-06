★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أبدى إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية «ستريت وورك أوت»، سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة العالم المقامة حاليا في روسيا، والتى تعد المشاركة الرسمية الأولى لمصر في البطولات العالمية للعبة.

وأضاف «قرطام»، أن فوز احمد جمال بالمركز الثاني في فئة «MENStrength»، ومازن احمد بالمركز الرابع في فئة «MEN Freestyle»، هو مجرد بداية لأن مصر يوجد بها لاعبين على مستوي عالمي في رياضة «ستريت وورك أوت»، والذين كانوا يشاركون في بطولات عالمية بشكل فردى، وحققوا نتائج مميزة.

ووجه «قرطام» الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعمه الدائم للعبة، وإجرائه اتصالا هاتفيا للإطمئنان على بعثة المنتخب، والذي يأتى في إطار الدعم المتواصل الذي يوليه الوزير للشباب المصري للشباب والرياضة المصرية.

وأكد رئيس الاتحاد على أنه يثق في أبطال مصر وقدرتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال البطولات القادمة لامتلاكهم الجينات التي تؤهلهم للوصول إلى منصات التتويج، ورفع إسم مصر عاليًا.

وتوجهت بعثة المنتخب الوطنى لرياضة «ستريت وورك أوت»، إلى روسيا يوم الخميس الماضي للمشاركة في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»، والتي أقيمت بالعاصمة موسكو خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة 84 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 30 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي للعبة.

وتضم البعثة التي يترأسها عمر الجبلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ«ستريت وورك أوت»، 4 لاعبين هم مازن أحمد، وعبدالرحمن ممدوح، وأشرف عادل، وأحمد جمال السيد.

وتضمنت البطولة 5 فئات مختلفة هي «MEN Freestyle»، و«WOMEN Freestyle»، و«MEN Strength»، و«WOMEN Strength»، و«MEN Power»، وشارك اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح في فئة «MEN Freestyle»، بينما شارك اللاعب أشرف عادل في فئة «MEN Power»، ويشارك اللاعب أحمد جمال في فئة «MEN Strength».

وتعد تلك البطولة هي المشاركة الرسمية الأولى للمنتخب الوطني لـ«ستريت وورك أوت»، بينما شارك لاعبين مصريين بالبطولة 5 مرات بمشاركات فردية، وحقق فيها اللاعب عمر الجبلى المركز الـ15 على مستوي العالم.

وكان اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح قد تأهلا لبطولة العالم بعد فوزهما بالمركز الأول والثانى ببطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»، في فئة الحركات الهوائية على العقلة والمتوازي، والتى أقيمت بمركز شباب الجزيرة، بينما تم ترشيح الثنائي أشرف عادل وأحمد جمال السيد، في فئة ألعاب القوة، وألعاب الباور.