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«الداخلية»: ضبط 34 سلاح و136 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: ضبط 34 سلاح و136 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 34 سلاح و136 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتمكنت من ضبط 34 قطعة سلاح نارى، و136 قضية مخدرات وتنفيذ 42439 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط 34 قطعة سلاح نارى، بحوزة 27 متهم، وتنفيذ 42439 حكم قضائى، بإجمالى 3864 محكوم عليه.

كما تم ضبط 136 قضية مخدرات بإجمالى 142 متهم، و13 متهم هارب، و15 متهم لقيامهم بأعمال البلطجة، وضبط 286 دراجة نارية مخالفة، و27230 مخالفة مرورية متنوعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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