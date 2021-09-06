خصصت 9 أماكن.. جامعة المنيا تواصل تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة المنيا، الإثنين، إجراءات تلقي لقاح فيروس كورونا لمنتسبي جامعة المنيا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، ضمن مبادرة «أحمي نفسك.. احمي وطنك» للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واستعداداً لاستقبال العام الجامعي الجديد، لليوم الثاني على التوالي.

وتفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن تطعيم طلاب الجامعة باللقاح بدأ امس الأحد، ويستمر حتى يوم 30 من سبتمبر الجاري، وتم تقسيم طلاب الجامعة وفقاً للحروف الأبجدية خلال أيام تنفيذ المبادرة، وتحديد نقاط تلقي اللقاح لهم، مع إعداد وتجهيز عدد (9) نقاط بالجامعة وتوزيع الكليات عليها، وكذلك تم تشغيل نقطة مركزية بمستشفى الكبد لتلقي اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين طوال فترة التنفيذ.

وأكد «عبدالنبي» أنه لن يسمح الدخول للجامعة إلى متلقي اللقاح، كشرط أساسي، لافتًا إلى أنه تم الإعلان على الطلاب بكافة مواقع التواصل وموقع الجامعة، والجروبات الخاصة بالفرق الدراسية.

بدأت عملية التطعيم لطلاب الفرق الثانية بجميع كليات الجامعة، والفرق الأولى بكليتي الفنون الجميلة والهندسة.

وتابع رئيس الجامعة انتظام تطعيم الطلاب بكليات التربية النوعية، والتمريض، والتربية الرياضية، والعلوم، طبقاً للجدول الزمني لحضور الطلاب لنقاط تلقي اللقاح وفقًا للحروف الأبجدية لجميع الكليات والتي تستمر حتى 30 من سبتمبر الجاري لتلقي الجرعة الأولي، وتبدأ الجرعة الثانية من التطعيم خلال الفترة من 3 وحتى 24 من أكتوبر المقبل.

تتولى عملية التنظيم والإشراف على عملية تلقي اللقاح الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، كما تتولى الإدارة الطبية بالجامعة، والوحدات الطبية بكافة الكليات مع فرق مكونة من الأطباء والأطقم التمريضية، القيام بأعمال التطعيم.