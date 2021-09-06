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نائب: تتألق عالميًا بتحقيق الأرقام القياسية باعتراف «جينيس»

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نائب: مصر تتألق عالميًا بتحقيق الأرقام القياسية باعتراف «جينيس» نائب: تتألق عالميًا بتحقيق الأرقام القياسية باعتراف «جينيس»

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب إن اصبحت تتألق عالمياً بتحقيق العديد من الارقام القياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وباعتراف موسوعة جينيس للارقام القياسية.

وأضاف «زين الدين» في بيان، الإثنين، أن «أكبر دليل على ذلك تأكيد موسوعة جينيس للأرقام القياسية على ان صندوق تحيا مصر حصد ثلاثة أرقام قياسية سابقة خلال نوفمبر الماضي وأنه في طريقه لتسجيل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في مجال المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أن «موسوعة جينيس أعلنت أن الأرقام القياسية الجديدة تتعلق بإطلاق أكبر حملة تبرع بصناديق الدعم الغذائي في العالم، وأكبر حملة تبرع بالمعدات الطبية وأكبر حملة تبرع بالأجهزة الكهربائية اضافة إلى أن هناك ثلاثة أرقام، وسيتم الإعلان عنها قريبا، وستفخر مصر بها، وهى أرقام في مجال الإنشاءات والأشخاص وأرقام هندسية في مجال الشركات».

وتابع: «ما حققته مصر بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى في إنشاء صندوق تحيا مصر يؤكد للعالم كله أن هناك حرصاً من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على تقديم أروع الامثلة في مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين»، مؤكداً أن «وقوف المصريين صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى والقوات المسلحة والشرطة هو الذي جعل مصر تحقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين وافساد جميع المخططات والمؤامرات والمخاطر التي واجهت مصر على مدى السنوات الماضية».

المصرى اليوم

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