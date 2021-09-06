خدمات جديدة المواطنين ..«الأحوال المدنية» تواصل توجيه المأموريات لإستخراج الرقم القومى

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مراكز تكنولوجية متنقلة «مجهزة فنياً ولوجيستياً»، وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين قاطنى المناطق الأولى بالرعاية المجتمعية وذات الكثافات السكانية العالية، وكذا المناطق الساحلية للمترددين بنطاقها خلال الفترة الصيفية، وذلك بـمحافظات

1- (القاهرة «المرج والساحل»

2- سوهاج «إدفا بمركز شرطة سوهاج والكولة بمركز شرطة أخميم»

3- المنيا «مغاغة وسمالوط وبنى مزار- ملوى»

4- قنا «الكنوز بمركز شرطة نجع حمادى»

5- محافظة مطروح «مدينة مرسى مطروح بجوار قسم شرطة مطروح- مدينة العلمين الجديدة بجوار قسم شرطة العلمين – مارينا بجوار قسم شرطة مارينا»).

كما تم إيفاد مأموريات خارجية لـ ( 11حالة إنسانية) بالمستشفيات والمنازل لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم مراعاة لظروفهم الصحية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجهم وتسليمهم لهم.

كما تم إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من السيدات بدائرة (مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.

بالإضافة إلى إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين بعدد من القطاعات والمؤسسات العلمية والإجتماعية.. فضلاً عن العاملين وأعضاء عدد من النوادى الرياضية بالقاهرة.

وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات («كبار السن وذوى القدرات الخاصة») بمقر ديوان عام قطاع الأحوال المدنية وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

مأمورية الأحوال المدنية لاستخراج الرقم القومي - صورة أرشيفية

قطاع الاحوال المدنيه يوفد وفدا لإستخراج البطاقات القوميه لذوي الحالات الانسانيه بكفرالشيخ - صورة أرشيفية