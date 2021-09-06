توفر الطاقة بنسبة 25%.. تعرف على حلول ABB لتطبيقات التدفئة والتهوية وأنظمة التبريد في أطول برج بأفريقيا

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أعلنت شركة ABB، أنها وبالتعاون مع شركة Quasi للانظمة، ستقوم بتزويد البرج الأيقوني وبرج الهلال و15 مبنى آخرين في العاصمة الإدارية الجديدة بعدد 850 مغير سرعة من طراز «ACH 580»، المصممة لإدارة تطبيقات التبريد والتسخين والتهوية، مما سيؤدي إلى توفير ما بين 25-30% سنويًا، من استهلاك الطاقة في هذه المباني الذكية.

وصرح المهندس أحمد عادل مدير قسم منتجات مغيرات السرعة إن «تسليط الضوء على الفوائد الهائلة لوحدات ACH 580 في تطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأنظمة التبريد المعروفة اختصارًا باسم HVACR والنجاح الملحوظ الذي حققته منتجات ايه بى بى العديدة والتي تم تركيبها في قطاع المباني التجارية خلال السنوات الأربع الماضية، هي من عوامل النجاح الرئيسية في الفوز بهذا المشروع».

وأضاف أن «إلقاء الضوء على إمكانيات ايه بى بى لمرحلة ما بعد البيع كان بمثابة ميزة إضافية ساعدت في إبرام الصفقة».

وتعمل مغيرات السرعة طراز«ACH 580» على تحسين الأداء في المباني الذكية والتي تمكن المستخدمين من الالتزام بالقواعد الصارمة لكفاءة الطاقة.

جدير بالذكر أن هذه المغيرات تحتوي على آليه لحساب كفاءة الطاقة مما يمكنا من مراقبة والتحكم في استهلاك الطاقة.

تعمل مغيرات السرعة على ضمان كفاءة التشغيل للتطبيقات في المباني، دون التعرض لخطر الانقطاع المفاجئ والمكلف للطاقة، وضمان راحة وأمن شاغلي المبنى. كما توفر تلك المغيرات إمكانية الاتصال بأنظمة التحكم والتشغيل الآلي للمباني، ويمكن دمجها بسهولة مع خدمات المراقبة، للاطلاع على البيانات حول حالة المحرك وأدائه من أي مكان، وفي أي وقت.

يذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يركز على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة وإسكان لحوالي 6.5 مليون شخص، بالإضافة إلى التنمية المستدامة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. ويتولى إنشاء مشروع المباني الجديدة التي ستضم وحدات «ACH 580» شركة هندسة البناء الحكومية الصينية.

ويعد البرج الأيقوني أطول مبنى في إفريقيا، ويتكون من 80 طابقًا بارتفاع 386 مترًا. يقع البرج في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على بعد 35 كيلومتراً شرق القاهرة.