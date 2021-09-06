«أصيبت بسكتة قلبية حزنًا على فراقها».. وفاة ابنة عم «الطالبة الغارقة» ببني سويف

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توفيت سيدة في العقد الثالث من العمر، الإثنين، حزنًا على وفاة ابنة عمها الطالبة التي لقيت مصرعها غرقًا، الأسبوع الماضي، في مياه النيل ببني سويف، نظرًا لتعلقهما الشديد ببعضهما، بحسب تأكيدات الأسرة.

وقال أحد أفراد الأسرة إن ابنة عم الطالبة منة حسين توفيت صباح اليوم بسكتة قلبية من شدة الحُزن عليها، بعدما لقيت مصرعها غرقًا في مياه النيل، وحتي الآن لم يتم العثور على جثمانها.

وسادت حالة من الحزن لدى أهالي قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى حزنًا على وفاة السيدة بعد أيام قليلة من غرق ابنة عمها في نهر النيل بمدينة الواسطى منذ أيام ولم يتم العثور على جثمانها حتى الآن.

وفي سياق آخر، يواصل أهالي أسرة الطالبة الغارقة البحث عن جثمانها لليوم السابع على التوالي، بالتعاون مع عدد من المنقذين المتطوعين وقوات المسطحات المائية والصيادين من اهل المنطقة.

وتعود الواقعة إلى مساء الثلاثاء الماضي، حيث تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغًا بغرق طالبة تدعى منة حسين رجب في مياه النيل بمدينة الواسطى، موجها بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء عودة الطالبة التي تقيم بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى من درس خصوصي بمنطقة طراد النيل بالواسطى انزلقت قدماها، وسقطت في مياه النيل ولم تتمكن من الخروج.