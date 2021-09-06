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بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا

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بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا
رصدته الطائرة بعد عملية إنقاذ كبيرة شملت وحدات من الشرطة ومتطوعين

بعد اختفائه 3 أيام.. هليكوبتر تعثر على طفل مصاب بالتوحد في أدغال أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين، العثور على طفل عمره 3 أعوام على قيد الحياة، بعد ثلاثة أيام من اختفائه من منزل ريفي لعائلته في ولاية نيو ساوث ويلز شرقي أستراليا.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: إن طائرة هليكوبتر رصدت الطفل الساعة 11:30 صباحًا (01:30 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين، بعد نحو 72 ساعة من رؤيته لآخر مرة في عقار ريفي في بوتي، على بُعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب سيدني.

وأفاد البيان بأن الطفل أعيد إلى أسرته مع الخضوع لفحوص من جانب الإسعاف في نيو ساوث ويلز.

وبحسب الألمانية نشرت الشرطة أيضًا مقطع يُظهر لحظة رصد المروحية للطفل وهو يشرب من جدول.

وقالت مديرة الشرطة تريسي تشابمان لوسائل الإعلام: "إنه خبر جيد"، مضيفة أن قرب الطفل من الماء "من المحتمل أن يكون هو السبب الذي منحه الفرصة للبقاء على قيد الحياة".

وأدى اختفاء الطفل إلى عملية إنقاذ كبيرة شملت عدة وحدات من الشرطة، بالإضافة إلى مئات من متطوعي خدمة الطوارئ.

وأفاد الإعلام المحلي بأن الطفل المصاب بالتوحد وغير القادر على التحدث، بقي ثلاث ليال بمفرده في الأدغال في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 3 درجات مئوية.

وقال والده للإعلام المحلي: "لقد أصيب ببعض الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض، وتعرض للدغ النمل، وسقط؛ لكنه على قيد الحياة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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