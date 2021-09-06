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غادر صباح اليوم على متن رحلة مصر للطيران رقم MS985 المتجهة إلى نيويورك البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي، وذلك للمشاركة في بطولة مستر أولمبيا 2021 المقرر أن تقام في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا شهر أكتوبر المقبل.

ووجه الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم كل تسهيلات السفر لمستر أولمبيا كونه من النماذج المشرفة لشباب مصر الواعد التي رفعت اسم مصر في واحدة من أهم البطولات الدولية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين، وتمنى له التوفيق في تحقيق اللقب مرة ثانية هو وجميع الأبطال المصريين المشاركين في البطولة.

من جانبه، أعرب بيج رامي عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جميع العاملين بمصر للطيران بمطار القاهرة، وتقدم بالشكر والتقدير لمصر للطيران على رعايتها وقيامها بدور الناقل الرسمي له في جميع رحلاته الخارجية، وهو ليس بجديد عليها دعم الرياضيين والمنتخبات والفرق المصرية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وحرص فريق من العلاقات العامة والمحطة والدعاية والإعلام بمصر للطيران على استقبال البطل العالمي وانهاء إجراءات سفره من مبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة.

كما قام طاقم الركب الطائر بالترحيب بالبطل العالمي على متن طائرة مصر للطيران متمنين له التوفيق.

بيج رامي علي متن رحلة مصر للطيران

بيج رامي علي متن رحلة مصر للطيران

بيج رامي علي متن رحلة مصر للطيران