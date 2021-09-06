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وكيل «عربية النواب» تدين الهجوم الإرهابي بكركوك: «التكاتف العربى والدولي أصبح ضرورة»

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وكيل «عربية النواب» تدين الهجوم الإرهابي بكركوك: «التكاتف العربى والدولي أصبح ضرورة» وكيل «عربية النواب» تدين الهجوم الإرهابي بكركوك: «التكاتف العربى والدولي أصبح ضرورة»

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أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كركوك بالعراق، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وقال «أباظة» في بيان، الإثنين، إن «مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية تتطلب التكاتف العربى والدولى لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله»، معربًا عن «ثقته التامة في قدرة دولة العراق الشقيق على تجاوز مثل هذه الأحداث الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق».

وتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة بالعزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن «يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».

المصرى اليوم

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