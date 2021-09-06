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نائب محافظ الجيزة يتفقد أحلال وتجديد مستشفى المنصورية

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نائب محافظ الجيزة يتفقد أحلال وتجديد مستشفى المنصورية نائب محافظ الجيزة يتفقد أحلال وتجديد مستشفى المنصورية

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع إحلال وتجديد مستشفى المنصورية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الجاري تنفيذها وإزالة أي معوقات تعترض المشروعات.

وجه نائب المحافظ بتنفيذ أعمال البنية التحتية وفقا للمواصفات والمعايير الفنية والقياسية مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منها في أقرب وقت لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.

كما تفقد مشروعات محطة مياه الشرب ومأخذ المياه الخاص بالمحطة والخزان العلوي لمياه الشرب بمدينة منشأة القناطر ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها وإزالة أي معوقات تعترض المشروعات.

ووجه مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة للأعمال بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

المصرى اليوم

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