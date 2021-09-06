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«إفريقية النواب»: إرسال مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء

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«إفريقية النواب»: إرسال مصر مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء «إفريقية النواب»: إرسال مساعدات إنسانية للسودان عودة بقوة لمصر في القارة السمراء

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أكد النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتتوانى لحظة في تقديم الدعم والمساندة للاشقاء الافارقة، مشيراً إلى ان مصر عادت بقوة في علاقاتها التاريخية مع مختلف الدول الإفريقية.

وأضاف «جالى» في بيان، الإثنين، أنه «إقلاع طائرتين نقل عسكريتين محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية التي تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية، إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين مؤكداً أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين مصر والسودان قيادة وحكومة وشعباً».

كان الرئيس عبدالفتاح وجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي ممتد على مدار الأيام القادمة لجمهورية السودان في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان، وتعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين.

المصرى اليوم

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