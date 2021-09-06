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مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون

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مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون مصطفى محمد يكشف لمجاهد سبب انفعالة عقب هدفه في الجابون

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علمت «المصري اليوم» أن احمد مجاهد حرص على الجلوس مع مصطفى محمد عقب نهاية المباراة مباشرة بمقر اقامة البعثة، لمعرفة أسباب انفعاله الزائد عقب تسجيلة الهدف، خصوصًا بعدما اثير البعض بأن اللاعب كان يقصد الجهاز الفنى في انفعلاته، وهو ما نفاه اللاعب وأكد لمجاهد أن سبب انفعالة هو تسجيله للهدف بعد فترة طويلة من الغياب وهو ما كان يحمله ضغوطا شديدة.

وقال اللاعب: «لم أقصد إهانة الجهاز الفني أو أي شخص، ولكن لم اتمالك نفسي عندما نجحت في هز شباك المنافس في توقيت صعب رغم الضغوط الشديدة التي كانت تمارس على خلال الأشهر القليلة الماضية».

المصرى اليوم

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