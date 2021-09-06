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اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون

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اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون اتحاد الكرة: جلسة عاجله مع البدرى عقب العودة من الجابون

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فى محاولة من جانب اتحاد الكرة، لإنقاذ ما يمكن انقاذة فى ووضعه على الطريق الصحيح، بعد التعادل امام منتخب الجابون فى ثانى مبارياته فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر العام المقبل 2022 .

أعلن احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، ان هناك جلسة مع حسام البدري وجهازه المعاون وكشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن جلسة ستعقدها اللجنة المكلفة بإدارة الجبلاية مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب بعد عودة البعثة من الجابون، بعدما وصف مسؤولى الجبلاية اداء المنتخب بالباهت وعدم تقديم اللاعبين اداء قويا طوال المباراة.

وستضمن الجلسة مناقشة سبب تراجع اداء اللاعبين وعدم تقديم أداء يليق باسم مصر خلال المباريات التى خاضها المنتخب مع البدري، فضلا عن وجود بعض الملاحظات المتعلقة ببعض اللاعبين اللذين ظهروا دون الستوى واصرار البدري على تواجدهم خلال المعسكر.

المصرى اليوم

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