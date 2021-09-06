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علق إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على مستقبل منتخب مصر في تصفيات كأس العام في قطر 2022، بـ«المظلم».

وأكد إبراهيم سعيد بسؤاله عن موقفه في حال توليه منصب مسؤول في اتحاد الكرة حاليا، قال نصًا: «انا لو مسؤول هبعت جواب شكر لحسام البدري ويتم اختيار مدير فني جديد سواء مصري أو اجنبي سيقدم أفضل مما فعل البدري لان ما ينقص المنتخب شغل المدرب» .

وأضاف إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر يتحجج بإجهاد اللاعبين في مسابقة الدوري العام المصري.

واستكمل إبراهيم سعيد، :«أن إقالة حسام البدري ضرورية ولا يمكن التحجج في اتحاد الكرة بضيق الوقت في حين أنه يمكن الاستعانة بمدربين مصريين لديهم علم كامل بلاعبي المنتخب المصري مثل حسام حسن».