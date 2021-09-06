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قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الاثنين، إن ما تقوم به بعض القنوات الفضائية «المغمورة» من إعلانات «مشبوهة ومضللة» عن علاج العديد من الأمراض المزمنة ومواجهة مشكلات الجنون والسحر والشعوذة، إضافة إلى الإعلان عن العديد من الوظائف وبمرتبات خيالية لا يصدقها أي عاقل، هي من أخطر أنواع الجرائم الجنائية والاجتماعية التي تواجه المجتمع خاصة من البسطاء الذين يهرولون وراء هذه الإعلانات المضللة ويدفعون كل ما لديهم من أموال على أمل تحقيق النجاح في كل ما يتعرضون له من أمراض ومشكلات اجتماعية.

وأضاف «رمزي» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، أن هذه القنوات الفضائية تبث إعلاناتها الكاذبة والمضللة على مدار 24 ساعة يوميًا وتتخللها الأغانى الهابطة.

وطالب بسرعة تدخل الحكومة لإحكام الرقابة على هذه القنوات خاصة أن هناك عددًا من نجوم المجتمع في الرياضة والفن والطب يشاركون في هذه المهازل والأكاذيب.

وأشار إلى أن لديه عدد من أسماء هذه القنوات الفضائية، وقال متساءلا: «أين دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهل هناك أي علم من المسؤولين بهذا المجلس عن هذه القنوات ومن أين صدرت تراخيص هذه القنوات، مؤكدًا أن هذه القنوات تتطلب سرعة التدخل لمواجهتها لمنع إعلاناتها الكاذبة.