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القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات عامل مصري في قطر

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القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات عامل مصري في قطر القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات عامل مصري في قطر

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر، في تسوية مشكلة عامل مصري، وبلغت إجمالي مستحقات العامل نحو 20 ألفًا و710 ريالًا قطريًا، أي ما يوازي مليون و87 ألفًا و396 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف، مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات المواطن المصري «ح.م.أ» والذى يعمل لدى إحدى شركات المقاولات وغادر في إجازة إلى في 20 أغسطس 2021، ولم يتمكن من العودة، ومساعدته في الحصول على مستحقاته المالية لدى الشركة والعودة إلى دولة قطر، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب قام بالاتصال بمدير الشركة الذي أبدى تعاون، وأفاد بأنه سيتم احتساب المستحقات المالية للمواطن وإرسالها إليه.

وأشار الملحق العمالي بقطر إلى أنه بالمتابعة مع المواطن أفاد بأنه تم إرسال مستحقاتة المالية وتم استلامها والتي بلغت ٢٠٧١٠ ريالا قطريا، أي ما يعادل ٨٧٣٩٦ جنيها مصريا تقريبا.

المصرى اليوم

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