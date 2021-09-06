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لجنة التخطيط بالأهلي تناقش ملف الصفقات والمدرب العام والإعداد للموسم الجديد مع موسيماني

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لجنة التخطيط بالأهلي تناقش ملف الصفقات والمدرب العام والإعداد للموسم الجديد مع موسيماني لجنة التخطيط بالأهلي تناقش ملف الصفقات والمدرب العام والإعداد للموسم الجديد مع موسيماني

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تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلي التي يترأسها محسن صالح، جلسة مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى بعد عودة الأخير من حنوب إفريقيا الاربعاء المقبل حيث يقضى أجازة هناك وينتظر أن تتضمن الجلسة مناقشة عدد من الملفات التي تخص الفريق أبرزها برنامج الاعداد للموسم الجديد وحسم ملف خليفة كيفين جونسون المدرب العام الذي رحل لتدريب أحد الفرق الجنوب إفريقية، وكذلك يوشا فالدويا محلل الأداء والذي رحل عن العمل ضمن الجهاز الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما رشحت لجنة التخطيط علاء ميهوب ليتولى منصب المدرب العام باعتباره الأنسب لتولى المهمة.

وتناقش اللجنة مع بيتسو موسيماني مدى حاجته إلى صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي أو الاكتفاء بالأربعة صفقات التي تم حسمها حتى الآن وهم كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وحسام حسن، بخلاف حسم مصير اللاعبين المعارين خاصة محمد عبدالمنعم وأحمد عبدالقادر.

وتعاقد الأهلي مع الجنوب افريقي بيرسي تاو قادما من برايتون الإنجليزي نظير دفع 1.8 مليون يورو بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب بقيمة 1.1 مليون دولار، فيما انضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني قادما من سيمبا التنزاني في صفقة كلفت النادي الأهلي 900 ألف دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب 450 ألف دولار سنويا.

المصرى اليوم

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