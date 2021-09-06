إحالة 3 متهمين للجنايات بتهمة الابتزاز في قضية «عنتيل الصعيد » بالمنيا

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أحال المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الابتزاز، والمعروفة إعلاميًا بـ «عنتيل بني مزار» والمتورط فيها «ا. و. ز – 45 سنه» مقيم بمدينة بني مزار، و3 متهمين آخرين، قاموا بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية .

كانت النيابة الكلية بشمال المنيا، برئاسة محمود سعد، رئيس النيابة، وأحمد زهران، وكيل النيابة، وإشراف المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أجرت تحقيقات موسعة، مع المتهمين وقررت إحالة المتهم الأول إلى محكمة الجنح، بتهمة الفعل الفاضح، وإشاعة الفاحشة، والثالثة الآخرين للجنايات بتهمة الابتزاز .

يذكر ان وزارة الداخلية قد اصدرت بيان ذكر فيه، إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق الثلاثاء، القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صورا ومقاطع فيديو، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه.