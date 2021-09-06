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الداخلية تحرر «طفل أسيوط المخطوف» وتعيده لاسرته.. ومصرع أحد الخاطفين ..( التفاصيل )

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الداخلية تحرر «طفل أسيوط المخطوف» وتعيده لاسرته.. ومصرع أحد الخاطفين ..( التفاصيل ) الداخلية تحرر «طفل أسيوط المخطوف» وتعيده لاسرته.. ومصرع أحد الخاطفين ..( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف طفل بأسيوط وتحديد مرتكبى الواقعة وتحرير الطفل، افدت التحريات أن 3 متهمين وراء الواقعة، وتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة والتوصل إلى الجناة، ووقع تبادل لاطلاق النيران اسفر عن مقتل أحد الخاطفين وضبط باقي المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.
قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من» نادى عزت«(نجار) بأنه أثناء لهو نجله (أمير )- 6 سنوات- أمام منزله فوجئ بقيام شخصان مجهولان يرتديان كمامات ويستقلان دراجة نارية سوداء اللون «لم يحدد رقمها» بإختطاف نجله وهروبهما»
وأضافت: «على الفور تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن المركزى» والأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط لسرعة تحرير الطفل المختطف وضبط الجناة، وقد توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بتحديد الطفل المختطف وتنفيذ مخططهم الإجرامى وبحوزتهم أسلحة نارية والهرب لداخل الزراعات المتاخمة بدائرة المركز، وقاموا بالإتصال بأهليته لطلب دفع مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه».

وتابعت: «ومن خلال تكثيف التحريات والإعتماد على الإمكانيات الفنية، ومصادر جمع المعلومات، توصلت الجهود إلى تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل بمنزل، بإحدى القرى بدائرة المركز وتبين أنهم 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية-، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادر أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها وسلاح أبيض -مطواة- والهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وتم ضبط باقى المتهمين وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقات وتحرير الطفل المختطف سالما».

واوضحت الداخلية :«ان تحرير الطفل لاقى إستحسان جميع أهالى القرية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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