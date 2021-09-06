أخبار عاجلة

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تأجيل محاكمة «عنتيل بني مزار» إلى دور أكتوبر المقبل

Print
تأجيل محاكمة «عنتيل بني مزار» إلى دور أكتوبر المقبل تأجيل محاكمة «عنتيل بني مزار» إلى دور أكتوبر المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحلت محكمة جنح بني مزار، شمال المنيا، الإثنين، جلسات محاكمة، «ا. و. ز – 45 سنه» مقيم بمدينة بني مزار، المعرف إعلاميًا بـ«عنتيل بني مزار» والمتهم بارتكاب الفعل الفاضح وإشاعة الفاحشة، إلى جلسة دور شهر اكتوبر المقبل، للاطلاع والمرافعة .

كان المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد احل المتهم إلى محكمة جنح بني مزار، و3 متهمين اخرين إلى المحاكمة الجنائية، لقيام الاخرين، بنشر مقاطع وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية .

يذكر أن وزارة الداخلية قد اصدرت بيان ذكر فيه، إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق أنه تم القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صورا ومقاطع فيديو، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)