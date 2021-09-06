تأجيل محاكمة «عنتيل بني مزار» إلى دور أكتوبر المقبل

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أحلت محكمة جنح بني مزار، شمال المنيا، الإثنين، جلسات محاكمة، «ا. و. ز – 45 سنه» مقيم بمدينة بني مزار، المعرف إعلاميًا بـ«عنتيل بني مزار» والمتهم بارتكاب الفعل الفاضح وإشاعة الفاحشة، إلى جلسة دور شهر اكتوبر المقبل، للاطلاع والمرافعة .

كان المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد احل المتهم إلى محكمة جنح بني مزار، و3 متهمين اخرين إلى المحاكمة الجنائية، لقيام الاخرين، بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفون المتهم، وابتزازهم له بهدف الحصول على مبالغ مالية .

يذكر أن وزارة الداخلية قد اصدرت بيان ذكر فيه، إن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة «عنتيل الصعيد» بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها من تليفونه المحمول، بعد رفض «العنتيل» ابتزازهن له والاستجابة لمطالبهن في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.

وأكدت الوزارة في بيان لاحق أنه تم القبض على 4 متهمين، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر صورا ومقاطع فيديو، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة بصحبة أكثر من 20 سيدة «مخفى وجوههن»، وتم تداول تلك الصور في نطاق أهالي بمحل سكنه.