أخبار عاجلة

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برعاية وزير الصحة.. "الصيدلة الإكلينيكية" تعقد مؤتمرها السنوي الأول

Print
يستمر 3 أيام.. أنشطة ومحاضرات علمية وورش عمل للممارسين الصحيين

برعاية وزير الصحة..

تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تعقد الجمعية للصيدلة الإكلينيكية، مؤتمرها السنوي الأول في فندق كراون بلازا آر ديسي في مدينة الرياض، في الفترة من ٧/ ٩/ ٢٠٢١ إلى ٩/ ٩/ ٢٠٢١.

ويمتد المؤتمر لثلاثة أيام يتخللها العديد من الأنشطة والمحاضرات العلمية، بالإضافة إلى ورش عمل تستهدف الممارسين الصحيين وغيرهم من الطلبة والمهتمين، ويتضمن كذلك عرض الملصقات العلمية ومعرضًا مصاحبًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية البروفيسور أحمد الجديع، أن المؤتمر يهدف إلى بحث مواءمة مهنة الصيدلة الإكلينيكية في السعودية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستعراض أهم التحديات التي تواجهها مهنة الصيدلة، وتسليط الضوء على دور الصيدلي الإكلينيكي في مواجهة الأوبئة والجوائح، بما فيها جائحة المستجد وسبل تقديم الرعاية الصيدلانية المثلى للمرضى.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأول للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية؛ يستهدف الصيادلة والممارسين الصحيين والمهتمين بالرعاية الصحية، وقد تم اعتماد المؤتمر من هيئة التخصصات الصحية بما يعادل 26 ساعة تعليم صحي مستمر، بحضور متحدثين دوليين ومحليين.

ويتم التسجيل في المؤتمر الأول للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية من خلال الرابط: https://sscp-conference.com

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

الأردن تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا