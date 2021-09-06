برعاية وزير الصحة.. "الصيدلة الإكلينيكية" تعقد مؤتمرها السنوي الأول

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يستمر 3 أيام.. أنشطة ومحاضرات علمية وورش عمل للممارسين الصحيين

تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وبحضور مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تعقد الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، مؤتمرها السنوي الأول في فندق كراون بلازا آر ديسي في مدينة الرياض، في الفترة من ٧/ ٩/ ٢٠٢١ إلى ٩/ ٩/ ٢٠٢١.

ويمتد المؤتمر لثلاثة أيام يتخللها العديد من الأنشطة والمحاضرات العلمية، بالإضافة إلى ورش عمل تستهدف الممارسين الصحيين وغيرهم من الطلبة والمهتمين، ويتضمن كذلك عرض الملصقات العلمية ومعرضًا مصاحبًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية البروفيسور أحمد الجديع، أن المؤتمر يهدف إلى بحث مواءمة مهنة الصيدلة الإكلينيكية في السعودية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستعراض أهم التحديات التي تواجهها مهنة الصيدلة، وتسليط الضوء على دور الصيدلي الإكلينيكي في مواجهة الأوبئة والجوائح، بما فيها جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل تقديم الرعاية الصيدلانية المثلى للمرضى.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأول للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية؛ يستهدف الصيادلة والممارسين الصحيين والمهتمين بالرعاية الصحية، وقد تم اعتماد المؤتمر من هيئة التخصصات الصحية بما يعادل 26 ساعة تعليم صحي مستمر، بحضور متحدثين دوليين ومحليين.

ويتم التسجيل في المؤتمر الأول للجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية من خلال الرابط: https://sscp-conference.com