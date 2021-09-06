أخبار عاجلة

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في تعليم الرياض

Print
انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في تعليم الرياض انطلاق اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في تعليم الرياض
ضمن جهود تحسين مخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة

انطلاق اختبارات

انطلقت يوم أمس الأحد، بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات "تعزيز المهارات" للطلاب والطالبات في المقررات الأساسية المستهدفة وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم؛ وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، أن اعتماد هذه الاختبارات من قِبَل وزارة التعليم يأتي ضمن جهود تحسين مخرجات العملية التعليمية وقياس وتعزيز المهارات المكتسبة للطلاب والطالبات في هذه المقررات خلال العام الدراسي 1442هـ، وكذلك بهدف تحفيز الطلبة لإتقان المهارات وتعزيز المعارف في المقررات الأساسية، وصولًا إلى تشخيص واقع التحصيل العلمي وتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطلاب والطالبات، للاستفادة منها في اتخاذ القرارات ووضع الخطط العلاجية والبرامج التطويرية الملائمة لتحقيق نواتج التعلم المأمولة؛ مشيرًا إلى أن الاختبارات تستهدف جميع الصفوف التعليمية، ابتداءً من الصف الثاني الابتدائي، وحتى السنة الأولى المشتركة للصف الأول ثانوي.

ولفت "الوهيبي" إلى أن اختبارات "تعزيز المهارات" انطلقت للمرحلة الابتدائية أمس الأحد؛ فيما تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الأحد الموافق 5/ 2/ 1443هـ، داعيًا جميع المدارس إلى تنفيذ الاختبارات بفاعلية وفق الدليل التنظيمي والفني لتطبيق اختبارات "تعزيز المهارات"، مع الالتزام بجداولها الزمنية وقياس نتائجها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية