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المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية

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المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية
أكّدت موقفها الرافض للأعمال الإجرامية.. وقدّمت العزاء لذوي المتوفين

المملكة تدين الاعتداء الإرهابي على قوات الأمن في محافظة كركوك العراقية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للاعتداء الإرهابي، الذي استهدف نقطة تابعة لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية.

وجدّدت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية العراق ووقوفها مع الأشقاء العراقيين في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.

وأكّدت موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدّمت وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولجمهورية العراق حكومةً وشعباً مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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