لتحويل مساره .. قطع المياه عن عدة شوارع بمنطقة المهندسين لمدة 8 ساعات

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تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع الـمياه عن مناطق (شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان وحتى مسجد مصطفى محمود ) لمدة 8 ساعات وذلك إعـتباراً مـن الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء المقبل حتى الساعة ٦ من صباح يوم الاربعاء المقبل .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لاعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية والذي يتعارض مع اعمال تنفيذ منزل لكوبري الملك عبدالله بشارع جامعة الدول العربية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه رئيس حي العجوزة بالمتابعه الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعه الإنتهاء منها.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.