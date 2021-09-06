انطلاق موسم جني محصول القطن في الشرقية

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أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، انطلاق موسم جني محصول القطن صنف جيزة 94 بالمحافظة، من كفر محمد حسين بالزقازيق وقرية منية سلمنت ببلبيس، بحضور المهندس سمير راشد مدير إدارة المتابعة بالمديرية، والمهندس السيد الحناوي مدير الإدارة العامة للمكافحة بالمكافحة، ومهندسو المكافحة بالمديرية والإدارتين الزراعيتين بالزقازيق وبلبيس.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تزامناً مع بدء موسم زراعة محصول القطن، قامت المديرية بتنفيذ ندوات إرشادية حقلية للمرشدين الزراعيين والمزارعين، لاستعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية، وكذلك تعريفهم بأصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، وموفرة للمياه والطرق الحديثة في جني المحاصيل، وذلك بهدف النهوض بالمحصول وزيادة إنتاجيته.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.