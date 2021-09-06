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انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية

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انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية
في عدد من المناطق والمحافظات.. والفترة الأولى تستمر حتى الثلاثاء

انطلاق اختبارات القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية

انطلقت "الفترة الأولى" من اختبار القدرة المعرفية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، والذي يقدمه المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، لقياس المعارف والمهارات الوظيفية وتقويمها في القطاعين العام والخاص، وفق منهجية علمية محددة؛ مما يساعد على تحقيق العدالة في التعيين والترقيات.

ويزيد الاختبار من تحقيق تكافؤ الفرص وخدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ويساهم أيضًا في دعم برنامج تنمية القدرات البشرية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى المهارات بحسب الدرجات، وكذلك على نقاط الضعف في القدرات المحددة؛ فضلًا عن مساعدته في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.

وأوضح مركز "قياس" أن الفترة الثانية من اختبارات القدرة المعرفية ستعقد في شهر يناير 2022م، وسيتاح التسجيل فيها قريبًا.

وكان الاختبار قد انطلق عام 1438هـ؛ حيث تجاوز عدد المختبرين فيه أكثر من 800 ألف مختبر، ويقيس أربع قدرات رئيسية، تشمل: القدرة الكمية (Numerical Ability) والقدرة الاستدلالية (Logical Reasoning) والقدرة المكانية (Spatial Ability) والقدرة اللفظية (Verbal Ability).

ويمكن التسجيل فيه عبر الرابط: https://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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