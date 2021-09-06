مهاجم برشلونة الجديد يجتاز الفحص الطبي بنجاح

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يستعد نادي برشلونة الإسباني بكل قوة للموسم الجديد، من أجل المنافسة بقوة على الألقاب محلياً وقارياً، بعدما ودع الموسم الماضي بلقب كأس ملك إسبانيا فقط.

وفقد برشلونة في الصيف الجاري اثنين من عناصر خط الهجوم، وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان، برحيل الأول إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عقب انتهاء عقده مع البارسا، وعودة الثاني إلى أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ونجح برشلونة في اليوم الأخير قبل غلق باب الانتقالات في دعم هجومه بالمهاجم الهولندي المخضرم لوك دي يونج، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف الموقع الرسمي لنادي برشلونة، اليوم الاثنين، أن لوك دي يونج، خضع اليوم للاختبارات الطبية في المدينة الرياضية لنادي برشلونة، وتجاوز الفحص بنجاح.

وجاء التعاقد مع المخضرم دي يونج (31 سنة) وفقًا لرغبة المدير الفني، مواطنه رونالد كومان، الذي طلب من لابورتا ضم مهاجم جديد لتعويض النقص في صفوف الفريق.

وأوضح برشلونة، في بيانه الرسمي، عقب حسم صفقة اللاعب: «توصل النادي لاتفاق مع إشبيلية لضم لوك دي يونج، على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2022، وسيكون للمهاجم المخضرم حرية تفعيل خيار الشراء النهائي بنهاية مدة الإعارة».