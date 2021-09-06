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منتخب إيطاليا يحطم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا

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منتخب إيطاليا يحطم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا منتخب إيطاليا يحطم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا

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واصل منتخب إيطاليا تحطيم الأرقام القياسية تحت قيادة مدربه المخضرم روبرتو مانشيني، الذي غيّر صورة الكرة الإيطالية تماماً منذ تولى تدريب «الأتزوري».

وتعادل منتخب إيطاليا مساء الأحد مع نظيره السويسري على أرض ملعب الأخير سلبياً، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات 2022 في قطر.

وبهذه المباراة، وصل المنتخب الإيطالي إلى 36 مباراة على التوالي بلا هزيمة، حيث حقق الفوز في 27 مباراة، والتعادل في 9 مباريات في سجل قياسي تاريخي خرافي تحت قيادة المتألق بوبرتو مانشيني.

ونجحت إيطالي عبر هذا الإنجاز في كسر الرقم القياسي في سلسلة اللاهزيمة، في 35 مباراة والذي تحقق مرتين الأولى من خلال المنتخب البرازيلي بين عامي 1993 و1996، ثم مع المنتخب الإسباني بين عامي 2007 و2009.

ورفعت إيطاليا رصيدها بهذا التعادل إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة الثالثة، بينما رفعت سويسرا رصيدها إلى 7 نقاط، في المركز الثاني.

المصرى اليوم

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