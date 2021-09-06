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أول تحرك قضائي لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب (تفاصيل الدعوي)

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أول تحرك قضائي لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر (تفاصيل الدعوي) أول تحرك قضائي لإقالة حسام البدري من تدريب منتخب (تفاصيل الدعوي)

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أقام المحامي محمد حامد سالم، تقديمه دعوى قضائية يطالب فيها بإقالة حسام البدري من تدريب المصري لكرة القدم، ورد كافة المبالغ التي تقاضاها منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب، وقد قيت الدعوي برقم 68228 لسنه 75 قضائية .

وأقامم المحامي الدعوي ضد رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحشام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، لان البدري يتجاوز راتبة 700 الف جنيه شهريا .

وقال سالم في دعواه أمام القضاء الإداري إن مجموعة المنتخب تضم الفرق الأضعف بين نظيرتها في المجموعات الأخرى، ولا يوجد فريق يمتلك الإمكانيات والدعم الشامل مثل المنتخب المصري، كما أنه ليس هناك أي عذر لحسام البدري لتقديم هذا المستوى الباهت في الأداء والنتيجة – حسب الدعوى-

أضاف سالم: لو كانت هناك فرق قوية لها تاريخ في مجموعة مثل الكاميرون أو نيجريا أو ساحل الحاج أو غانا أو السنغال أو تونس أو المغرب لكنا التمسنا له العذر لأن مستوى تلك الفرق متقارب مع مستوى المنتخب المصري أما وأن مجموعة مصر قد خلت من تلك الفرق نكون أمام تقصير واضح وفشل ذريع من المدير الفني حسام البدري الذي سيتسبب باستمراره بخروج المنتخب المصري مبكرا من تصفيات .

تابع المحامي: بخلاف عدم حيادية البدري ومجاملة نادي بيراميدز الذي كان يتولى إدارته هو ومحمد فضل واختيار عناصر من هذا النادي مثل عمر جابر وضمه للمنتخب، وكان سببا في تعادل المنتخب المصري اليوم أمام الجابون اليوم، وهو ما يضعه في دائرة الشبهات لمجاملته نادي بيراميدز، الذي تقاضى منه ملايين الجنيهات أثناء تدريبه على حساب المنتخب المصري.

المصرى اليوم

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