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وصلت، صباح اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مطار القاهرة الدولي، على متن الطائرة الخاصة التي سافرت بها البعثة إلى الجابون.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على أرض ملعب الأخير ضمن الجولة الثانية من مشوار التصفيات القارية الإفريقية.

وغادر اللاعبون سريعاً المطار بعد إنهاء الإجراءات، ورفض عدد منهم الإدلاء بأي تصريحات عقب الوصول.

ويُنتظر أن يعقد مسؤولو اتحاد الكرة جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق، من أجل مناقشة ما حدث في الرحلة إلى الجابون، وأسباب تراجع الأداء في المباراتين اللتين خاضهما المنتخب أمام أنجولا، والفوز الباهت بهدف وحيد من ركلة جزاء، ثم التعادل المخيب للآمال أمام الجابون.