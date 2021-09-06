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جازان.. رفع أكثر من "51697" مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم بصبيا

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جازان.. رفع أكثر من "51697" مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم بصبيا جازان.. رفع أكثر من "51697" مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم بصبيا
ضمن أعمال معالجة التشوه البصري وسحب 83 مركبة تالفة في مواقع متفرقة

جازان.. رفع أكثر من

رفعت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا- ضمن أعمال معالجة التشوه البصري بالمحافظة، أكثر من 51697 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم.

وتَضمّنت أعمال تحسين المشهد البصري، سحب 83 مركبة تالفة ومهملة في مواقع متفرقة، ومعالجة 297 حاوية من حاويات النظافة، وأزالت 934 حاجزًا من الحواجز الخرسانية، كما قامت بصيانة "464" عمودًا من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 1725 مترًا مربعًا من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، لدهن "17900" متر طولي من الأرصفة والخطوط الأرضية ومعالجة "1142" مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات.

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري، أن البلدية ممثلة في الفِرَق الميدانية؛ ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية عبر أساسيات الإصلاح المتعلقة بإصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحُفَر، والمخطط إنجازها بمدة (90) يومًا، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة بلدي؛ مؤكدًا أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر المنصة؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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