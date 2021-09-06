أخبار عاجلة

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن "الاحتلال"

Print
على طريقة فيلم "الهروب الكبير" من سجن نازي

فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن

على طريقة فيلم "الهروب الكبير" من سجن نازي في الحرب العالمية الثانية، كشف شريط طريقة هروب 6 سجناء فلسطينيين ليلاً، من سجن جلبوع في منطقة بيسان- شمالي "إسرائيل".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه وسّع من نطاق عمليات البحث عن 6 أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الشديد الحراسة، الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته تساند جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون في أعمال التمشيط بحثاً عن الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن "جلبوع" في وقت سابق.

وأضاف، أنه تمّ تخصيص عدة قطع جوية لأعمال استطلاع، مشيراً إلى أن قواته المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة تشارك في عمليات البحث.

ويظهر النفق الممتد من داخل السجن إلى طريق ترابي قريب أن عملية حفره استغرقت وقتاً طويلاً.

وكان 6 أسرى فلسطينيين، قد هربوا في ساعات الليل من سجن جلبوع في منطقة بيسان- شمالي إسرائيل، وكلهم من مدينة جنين الفلسطينية المحاذية، التي تقع في الضفة الغربية.

فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن

فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

"سبق" تكشف فيديو انحراف مركبة وترديها من طريق الهدا.. لا وفيات

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

قناة الأهلي: هدف «أفشة» سبب معاناة بندق والزملكاوية .. فيديو

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)