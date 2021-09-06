هرّب أسلحة واشترك في خلية إرهابية واستهدف رجال الأمن.. الشرقية تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ سعودي

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"الداخلية" نفّذت فيه حكم القتل تعزيراً.. جرائمه فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال مَن فعلها

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقار الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / عدنان بن مصطفى الشرفا -سعودي الجنسية- على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقار الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرّمة وصدرت باجتماع وتخطيط، وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال مَن فعلها، فقد تمّ الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ عدنان بن مصطفى الشرفا، اليوم الإثنين 29 / 01 / 1443 هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.