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«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:19 صباحاً
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:19 صباحاً
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس»
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 06:05 صباحاً
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:54 صباحاً
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا»
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:54 صباحاً
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:43 صباحاً
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها
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الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:08 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 04:01 صباحاً
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة
-
الاثنين 13 سبتمبر 2021 03:46 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
بعثة المنتخب الوطنى تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع الجابون
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 06 سبتمبر 2021 11:43 صباحاً
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