محافظ المنيا يتابع أعمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ملوي

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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القري بمركز ملوي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف متابعة الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى «أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور كريم شاهين مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، وممثلي جهاز تعمير شمال الصعيد، وعدد من وكلاء الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

بدأت جولة المحافظ بتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة، حيث تابع المحافظ خلال جولته أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية المعصرة وكذلك إنشاء مدرسة الوحدة بقرية المعصرة، على مساحة 2647 متر وإنشاء جناح بمدرسة المعصرة على مساحة 4408 متر. وكذلك رفع كفاءة وتطوير المبنى الإداري لمركز شباب المعصرة، وإنشاء ملعب 45 في 90 متر وتم تسليمه لجهاز الإسكان وعمل تنجيل صناعي له.

وتفقد «القاضي» أعمال توصيل الغاز الطبيعي، حيث تم الانتهاء من تحويل 50٪ من العملاء المتعاقدين بالقرية للعمل بالغاز الطبيعي وعددهم 1700 عميل، كما تابع أيضا أعمال إنشاء المجمع الزراعي على مساحة 750 متر بتكلفة 8 مليون جنيه وكذلك أعمال إنشاء مجمع المصالح على مساحة 600 متر بتكلفة 10 مليون جنيه .

كما تفقد محافظ المنيا خلال جولته بقرية المعصرة أعمال توصيل خطوط الاتصالات، حيث تم الانتهاء من 85٪ من الأعمال المدنية لخدمة توصيل خدمات الانترنت.

وخلال جولته بالقرية، وجه محافظ المنيا وكيل وزارة الصحة بتوفير قافلة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، واستمع لعدد من الأهالي ومقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية.

وشملت جولة المحافظ، بمركز ملوي، تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بقرية دير البرشا ومنها أعمال إنشاء المجمع الخدمي على مساحة 642 متر، بتكلفة 10 مليون جنيه، وأعمال تطوير الوحدة الصحية بدير البرشا والأعمال الإنشائية بمشروع محطة مياه الشرب بدير البرشا 100لتر / ثانية، على مساحة 2700 متر بتكلفة 77 مليون جنيه.

كما تفقد محافظ المنيا أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب وادى النعناع بقرية دير ابوحنس، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».