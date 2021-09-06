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سر الـ8 سنوات.. كيف تحصل من البقرة على أكبر كميه من الحليب؟

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سر الـ8 سنوات.. كيف تحصل من البقرة على أكبر كميه من الحليب؟ سر الـ8 سنوات.. كيف تحصل من البقرة على أكبر كميه من الحليب؟

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قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح في احتفاليه «أبواب الخير» بأن يساعد أهل الخير البسطاء بتوزيع أبقار حلوب بدلا من توزيع لبن ومواد غذائيه على المحتاجين هو فكر مستنير معناه أعطني سنارة ولا تعطني سمكة.

لافتا إلى أن البقرة الحلوب تمثل مصنعا صغيرا لإنتاج ونواة لمشاريع كبيرة وتمثل توفير عمل للفقراء وتساهم في تحويل القرى إلى قرى منتجه.

وناشد أبوصدام مربي الأبقار الحلابه اتباع بعض الإرشادات للحصول على أعلى إنتاجيه من الحليب أولها اختيار سلالة ماشية مدرة للحليب كابقار الهولشتاين.

تغذية ماشيتك بالغذاء المتوازن من البروتين والعناصر الغذائية الأخرى، بأن تختار عمر ماشية مناسب عند الشراء حيث تصل إدرار اللبن للبقرة إلى أكبر إنتاجيه في عمر 8 سنوات وتقل الانتاجيه كلما زاد عمرها عن هذا السن.

تهوية حظيرتك وتنظيفها وتشميسها إن امكن، كما يجب عدم تعطيش الماشية وتوفير لها بالكميات المناسبه، الاهتمام بنظافة وصحة ضرع البقره وتدليكه قبل الحلب، والمحافظه على تنظيف البقره ومعالجتها من أي أمراض تظهر عليها والعمل على زيادة حجم الحيوان بالتغذيه السليمة.

المصرى اليوم

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