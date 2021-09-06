تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس

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أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الارثوذكس، بيانًا أعادت خلاله ترتيب المشاركة في الصلوات الطقسية، بكنائس الإيبارشية، وكذلك بعض الخدمات الرعوية، وذلك اعتبارًا من غدا الثلاثاء، وحتى السبت ٢٥ سبتمبر الجاري، حيث سيعاد تقييم الوضع طبقًا للمستجدات، وفقًا لما جاء في البيان.

يأتي هذا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع بدء الموجة الرابعة للفيروس.

وجاء بيان مطرانية حلوان متضمنًا سبعة قرارات، كالتالي:

١- بالنسبة للقداسات:- يكون حضور القداسات بنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع (فرد بكل دكة).. وكذلك الأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد.

٢- الصلوات الطقسية:- تُعلق صلوات الثالث والحميم بالمنازل، والمعموديات تتم بحضور الوالدين وفردين آخرين فقط.

٣- الخطوبات والأكاليل:- العدد المُصرح به ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع (فرد بكل دكة).

٤- حالات الانتقال:- يتم الصلاة بالمقابر بالنسبة للذين ينتقلوا بالكورونا، ولا استثناء في ذلك. وحالات الانتقال الأخرى يمكن أن يصلى عليها بفناء الكنيسة.

٥- إيقاف الافتقاد المنزلي ومناولة المرضي حتي إشعار آخر.

٦- على كل من يشعر بأية أعراض للوباء – مهما كانت بسيطة – أن يمتنع عن الحضور للكنيسة، حتى تمام الشفاء.

٧- التشديد على الإجراءات الاحترازية (التباعد، الكمامات، قياس الحرارة، المطهرات).