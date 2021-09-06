أخبار عاجلة

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس

Print
تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس تبدأ غدا.. 7 إجراءات من إيبارشية حلوان لمواجهة كورونا في الكنائس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت إيبارشية حلوان والمعصرة للأقباط الارثوذكس، بيانًا أعادت خلاله ترتيب المشاركة في الصلوات الطقسية، بكنائس الإيبارشية، وكذلك بعض الخدمات الرعوية، وذلك اعتبارًا من غدا الثلاثاء، وحتى السبت ٢٥ سبتمبر الجاري، حيث سيعاد تقييم الوضع طبقًا للمستجدات، وفقًا لما جاء في البيان.

يأتي هذا لمواجهة انتشار المستجد تزامنًا مع بدء الموجة الرابعة للفيروس.

وجاء بيان مطرانية حلوان متضمنًا سبعة قرارات، كالتالي:

١- بالنسبة للقداسات:- يكون حضور القداسات بنسبة ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع (فرد بكل دكة).. وكذلك الأنشطة والاجتماعات ومدارس الأحد.

٢- الصلوات الطقسية:- تُعلق صلوات الثالث والحميم بالمنازل، والمعموديات تتم بحضور الوالدين وفردين آخرين فقط.

٣- الخطوبات والأكاليل:- العدد المُصرح به ٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع (فرد بكل دكة).

٤- حالات الانتقال:- يتم الصلاة بالمقابر بالنسبة للذين ينتقلوا بالكورونا، ولا استثناء في ذلك. وحالات الانتقال الأخرى يمكن أن يصلى عليها بفناء الكنيسة.

٥- إيقاف الافتقاد المنزلي ومناولة المرضي حتي إشعار آخر.

٦- على كل من يشعر بأية أعراض للوباء – مهما كانت بسيطة – أن يمتنع عن الحضور للكنيسة، حتى تمام الشفاء.

٧- التشديد على الإجراءات الاحترازية (التباعد، الكمامات، قياس الحرارة، المطهرات).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

بشأن فيروس كورونا .. الصحة تكشف أكبر خطر سيواجه المصريين الفترة المقبلة

الأردن تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأردن تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

كبير الأطباء : بايدن يعلن خطوات جديدة بشأن فيروس كورونا قبل اجتماع الأمم المتحدة

كبير الأطباء : بايدن يعلن خطوات جديدة بشأن فيروس كورونا قبل اجتماع الأمم المتحدة