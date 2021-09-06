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قال الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في كلمته نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الهيئة هي آداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وقال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، أنه من المقرر أن يناقش المؤتمر إ دراسة إمكانية إنشاء الاتحاد الأفريقي لنقابات أطباء الأسنان بالتنسيق مع نقابة أطباء الأسنان المصرية، مشيراً إلى أنه تم دعوة العديد من الدول الافريقية للمشاركة في اطلاق هذا الكيان الهام، وهناك 10 دول أفريقية رحبت بالمشاركة به من بينها السودان وليبيا وبنين والسنغال وتنزانيا وتشاد.

وعدد الشركات المشاركة في المؤتمر بلغ حتى الآن 475 شركة محلية وعالمية متوقعا زيارة نحو 22 ألف زائر للمعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الحالي. أما دورته الرابعة فستكون في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2022.

وأعلن الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المؤتمر سيضم هذا العام 4 مؤتمرات طبية هي مؤتمر الطب المعملي، مؤتمر طب الأسنان، مؤتمر الطب الرياضي، ومؤتمر الرعاية الصحية.

وأوضح أن المنظمة تستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لإلزام الأندية بتوقيع الفحوصات الطبية على جميع اللاعبين في كل الألعاب الرياضية كشرط أساسي للمشاركة في البطولات حفاظا على صحة وحياة الرياضيين.

ولفت إلى أن الرياضة لم تعد شيئا ترفيهيا، لكنها أصبحت صناعة واستثمار، ويعد الرياضيون ثروات يجب الحفاظ عليها والارتقاء بالابطال الاولمبيين، عن طريق اجراء فحوصات القلب الرياضي لجميع الممارسين للالعاب الرياضية.

وكشف أنه تم الاتفاق على إطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة في دورته الرابعة في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2022.

وقال الدكتور تامر حمزة، عميد كلية طب الأسنان جامعة الازهر بنين، أن وزارتي الصحة والتعليم العالي والجامعات الخاصة والحكومية، من الجهات المشاركة، وأنه سيتم إجراء مسابقة بين عدد من الباحثين من الجامعات المختلفة بهدف تشجيعهم على البحث والنشر العلمي الدولي.

وأشار الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب أسنان جامعة القاهرة إلى قدرة مصر على تنظيم مؤتمر طبي قوي يشارك به العديد من الوفود العربية والأفريقية على أرض مصر، بالتعاون مع الوزارات وكافة الجهات المنوطة بطب الأسنان.

وأكد محمد كامل رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر على أن أهمية المؤتمر في تلبية احتياجات السوق المصري وكذلك جذب استثمارات أجنبية جديدة مستفيدة من الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي تمنحها الدولة لتنشيط ضخ رؤوس الأموال الأجنبية في مصر.

وعبرت الشركات المشاركة في المعرض على ان المؤتمر أصبح له تواجدا قويا على خريطة المؤتمرات والمعارض الدولية.

وأبدوا إعجابهم بما يمتلكه الأطباء المصريون من إمكانيات هائلة، ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة في مجالات الصحة المستلزمات الطبية. وان مصر جاذبة بقوة كافة الشركات العالمية لعرض منتجاتها خاصة وأن السوق المصرية تعد مقصدا طبيا كبيرا لارتفاع الكثافة السكانية فضلا عن أنها بوابة مهمة للقارة الأفريقية. علاوة على أنها تتمتع بمناخ استثماري جيد واستقرار سياسي واقتصادي ما يجعلها قبلة ووجهة للشركات الاجنبية لضخ استثماراتها بها.