هل يعود جورجينيو إلى الدوري الإيطالي؟.. وكيله يرد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

منذ وضع قدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، يقدم الموهوب الإيطالي جورجينيو أداء لافتاً مع فريق تشيلسي، مما وضع النادي مؤخراً بين الأندية الأفضل في القارة الأوروبية والعالم.

وقاد جورجينيو، في الموسم المنصرم تشيلسي للمجد بعدما توج معه ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كما فاز مع المنتخب الإيطالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وترددت أنباء في الفترة الماضية حول رغبة بعض الأندية الإيطالية في التعاقد مع جورجينيو، وطرح البعض فكرة عودة اللاعب من جديد إلى إيطاليا.

ورد جواو سانتوس، وكيل أعمال جورجينيو، على كل هذه التساؤلات، مؤكداً أن جورجينيو باقٍ في صفوف تشيلسي، ولديه عقد مع النادي حتى يونيو 2023، وقال:«سننتظر ما سيحدث خلال الموسمين المقبلين، وندرس العروض التي ستصل إلى جورجينيو قبل اتخاذ أي قرار».

وأوضح جواو سانتوس، أن اللاعب تلقى عرضاً من تشيلسي حينما كان الإيطالي ماوريسيو ساري، مديراً فنياً للسيدة العجوز، وكان هناك احتمالية وقتها لعودة اللاعب إلى إيطاليا مرة آخرى.

وانضم جورجينيو إلى صفوف تشيلسي في يونيو 2018 قادماً من نابولي الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 57 مليون يورو.

وكان جورجينيو قد انضم لنابولي عام 2014 قادماً من هيلاس فيرونا، وخاض مع فريق فقراء الجنوب 160 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، قبل رحيله إلى البلوز.