أخبار عاجلة

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
طائرات وزوارق إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تصفيات مونديال قطر: أوروجواي أبرز المستفيدين ولاسارتي في مأزق مع تشيلي

Print
تصفيات مونديال قطر: أوروجواي أبرز المستفيدين ولاسارتي في مأزق مع تشيلي تصفيات مونديال قطر: أوروجواي أبرز المستفيدين ولاسارتي في مأزق مع تشيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أختتمت بالأمس مباريات المرحلة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وخطفت الأحداث على ملعب «نيو كيميكا أرينا» في مدينة ساو باولو أنظار العالم كله عندما أوقفت السلطات الصحية في البرازيل مباراة منتخبي البرازيل والأرجنتين بعد أقل من 10 دقائق من البداية بداعي مخالفة الزائر لقواعد العزل في البلاد بمشاركة 3 لاعبين وافدين من إنجلترا، مخالفين بذلك بروتوكول العزل الذي ينص على أن الوافدين من المملكة المتحدة للبرازيل يخضعون لفترة عزل صحي.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تعليق المباراة مع التشديد بأن الأمر سيتم عرضه على الفيفا لأن المسابقة تخص التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت أولى مباريات المرحلة من الأراضي الإكوادورية عندما سقط أصحاب الأرض في فخ التعادل السلبي ضد منتخب تشيلي، ليستمر المنتخب الإكوادوري في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، في حين يتراجع منتخب تشيلي للمركز الثامن برصيد 7 نقاط، وبدون فوز في أخر 5 جولات (تعادل 3 وخسر 2).

ولعب أصحاب الأرض بـ 10 لاعبين بداية من الدقيقة 63 مع طرد لاعب الوسط جونيور سورنوزا، لكن الضيوف لم ينجحوا في استغلال التفوق العددي.

وفشل منتخب تشيلي من التسجيل في مباراته الدولية الرابعة على التوالي في سجل مقلق للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي سيجد نفسه تحت ضغط كبير في حال الفشل في الفوز بالمباراة القادمة (خارج ملعبه ضد كولومبيا).

وتعادل منتخب باراجواي على ملعبه ضد منتخب كولومبيا بنتيجة 1-1، بعد أن أهدر تقدمه بهدف عن طريق سانابريا، مع تعديل الضيوف للنتيجة عن طريق كوادرادو.

وفشل منتخب باراجواي في تذوق طعم الإنتصار للجولة السادسة على التوالي من التصفيات مع تعادله في 4 وخسارته في 2، مع فشل الفريق في تحقيق الفوز في جميع مبارياته ال6 الأخيرة على ملعبه بالتصفيات، محققًا اسوأ ارقامه على الإطلاق في المسابقة.

وأستمر المنتخب الكولومبي في المركز الخامس مع ارتفاع رصيده إلى 10 نقاط، وكذلك استمر منتخب باراجواي في المركز السادس برصيد 8 نقاط.

وكان منتخب أوروجواي أبرز الرابحين في هذه الجولة مع تحقيقه فوزًا كبيرًا على ملعبه بنتيجة 4-2 على منتخب بوليفيا في مباراة شهدت تألق لاعب الوسط المهاجم جيورجيان دي أراسكايتا الذي سجل هدفين لأصحاب الأرض.

منتخب أوروجواي استمر في المركز الرابع بجدول الترتيب مع تقليصه الفارق مع صاحب المركز الثاني لـ 3 نقاط (الأرجنتين: 15 نقطة)، بينما تجمد رصيد منتخب بوليفيا عند 6 نقاط في المركز التاسع.

وسجل لاعب الوسط المهاجم كريستيان كويفا هدف المباراة الوحيد في فوز منتخب بيرو على منتخب فنزويلا بنتيجة 1-0، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 8 نقاط في المركز السابع، في حين يتجمد رصيد الضيوف عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وأوضحت الإحصائيات أن أهداف كويفا دائمًا ما تمنح نتيجة إيجابية لمنتخب بيرو، حيث سجل اللاعب 6 أهداف في 5 مباريات لعبها بالتصفيات، فاز منتخب بيرو بـ 4 منهم وتعادل في واحدة.

وشهدت المباراة طرد لاعب وسط فنزويلا، توماس رينكون، بعد مرور 38 دقيقة من بداية المباراة نتيجة حصوله على انذارين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر