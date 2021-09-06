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إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص وإزالة سور بمدينة الأقصر

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إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص وإزالة سور بمدينة الأقصر إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص وإزالة سور بمدينة الأقصر

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شدد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة سور في المهد بشارع موقف المحافظات بمنطقة حي شرق.

وأوضح لطفي، أن أعمال البناء المخالف على قطعة أرض بمساحة 100 م، كان يتم تجهيزها للبناء بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ونفذت الحملة بمشاركة حسام العمدة رئيس حي شرق، ومحمد مدحت وأحمد كامل وأحمد أنور نواب رئيس حي شرق.. كما تمكن مسؤولي حي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، من إيقاف أعمال بناء مخالف على قطعة أرض زراعية، بجوار منطقة أبوعصبة التابعة للحي، عبارة عن سور بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية بطول 15 * ارتفاع 2.5 م، وتم إيقاف الأعمال في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

نفذت الحملة تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وبمشاركة محمد فوزي، وناصر حسيب نواب رئيس حي المطار، ومحمد صالح مشرف بالإدارة الهندسية.

المصرى اليوم

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