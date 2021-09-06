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كيف دهس شاب شقيقه حتى الموت بسيارته في حلوان؟ (تفاصيل)

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كيف دهس شاب شقيقه حتى الموت بسيارته في حلوان؟ (تفاصيل) كيف دهس شاب شقيقه حتى الموت بسيارته في حلوان؟ (تفاصيل)

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دهس شاب شقيقه في حلوان شقيقه بسييارته النقل حتى فارق الحياة ،تم ضبط المتهم وجارى التحقيق معه بمعرفة الجهات المختصة وكلفت النيابة بسرعة إنهاء إجراءات تصاريح دفن الجثة.

بدات الواقعة بإخطار تلقاه قسم شرطة حلوان من مستشفى حلوان العام بوصول جثة «م ز»، ١٧ سنة، بها كسور في الرأس، وأنحاء متفرقة من الجسد، وكذلك يعانى من نزيف داخلى أدى لوفاته نتيجة دهس سيارة نقل.

بالتحرى وجمع المعلومات تبين إصابته دهسا أسفل عجلات سيارة نقل وكشفت التحقيقات ان شقيق الضحية كان يقود السيارة وان الضحية كان يجرى امامه كى يركب معه السيارة فسقط أسفل عجلاتها وحاول شقيقه قائد السيارة ان يفاديه لكن توازنه اختل وفارق الشاب الحياة .

تم ضبط شقيق الضحية واعترف بالواقعة وانه لم يقصد دهس شقيقه الذي سقط اسفل عجلات السيارة أثناء قيادتها وباشرت الجهات المعنية التحقيقات.

المصرى اليوم

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