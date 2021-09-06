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قررت إدارة النادي الأهلي تخصيص مكافأة خاصة لفريق كرة اليد رجال بالنادى، فى حالة التتويج بلقب السوبر الأفريقي فى المباراة المقررة أمام الزمالك يوم 10 سبتمبر الجارى، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بهدف تشجيع اللاعبين على الإجتهاد وبذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة التألق التى يشهدها فريق اليد بالاهلى بعد نجاحه فى الفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للاندية التى أقيمت مؤخرا فى المغرب.

يواصل فريق يد الأهلى تدريباتة اليومية على صالة عبد الله الفيصل بالنادى ويتخلل التدريبات محاضرة نظرية يلقيها طارق محروس المدير الفنى المدير الفنى لتحفيز اللاعبين وشرح طريقة اللعب لضمان جاهزية كل العناصر بالاهلى للمباراة .

وأكد طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد إن تكريم مجلس الإدارة للفريق بعد الفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية يعكس العقلية الاحترافية التي يتعامل بها النادي مع كافة الفرق الرياضية، خاصة عندما يأتي التكريم بشكل سريع.

وأوضح أن تكريم الجهاز الفني ولاعبي فريق «رجال يد الأهلي» يمنحهم دوافع كبيرة قبل مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي، ويؤكد ثقة مسئولي النادي بهم.

وأضاف أن فريق «رجال يد الأهلي» يضم 3 أجيال ما بين عناصر الخبرات واللاعبين الشباب والصاعدين، وكلهم يملكون تجارب دولية من خلال المنتخبات الوطنية، وهو ما يؤكد أن مستقبل اللعبة في النادي يسير بشكل صحيح.

وشدد طارق محروس على أن فريق «رجال يد الأهلي» قادر على الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، خاصة أن اللاعبين في قمة التركيز، ولديهم إصرار كبير على بذل كل ما يمكن من جهد للحصول على كل البطولات في الموسم الجاري.