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القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

القيادة تهنئ رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جايير بولسونارو؛ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس جايير بولسونارو.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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