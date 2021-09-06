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قلب "ليان" توقف.. طفلة تنزف على الأجهزة ووالدها يناشد بزراعة قلبية

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ترقد في عناية مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض والحالة تتدهور

قلب

يعاني والد الطفلة "ليان" ذات السنوات السبع في العناية المركزة، الأمرّين؛ وذلك بعد تدهور حالة طفلته التي تعاني منذ أكثر من خمس سنوات من ضعف في القلب.. ومع استمرار الضعف توقف القلب تمامًا حيث أصبحت تعيش على الأجهزة.

وناشد "عبدالرحيم مطهري" والد "ليان" التي ترقد حاليًا في العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، المسؤولين النظر في وضع طفلته وعمل عملية زراعة قلب لها بأسرع وقت ممكن، وقال إنه تم تركيب جهاز "إيكمو" لمدة أسبوع، وتم بعدها تغيير الجهاز بجهاز "برلين هارت" لحين وجود متبرع بالقلب.

وبيّن أن حالة طفلته جدًّا حرجة؛ حيث تعاني مع تغيير الأجهزة من نزيف مستمر؛ مؤكدًا أنها بحاجة ماسّة لزراعة قلب في أسرع وقت؛ راجيًا من الله أن يرفع عنها ويخفف آلامها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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