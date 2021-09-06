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سلة الأهلي يستهل مشواره فى الموسم الجديد بمواجهة للبترول

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سلة الأهلي يستهل مشواره فى الموسم الجديد بمواجهة مصر للبترول سلة الأهلي يستهل مشواره فى الموسم الجديد بمواجهة للبترول

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الاثنين أول مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بملاقاة فريق للبترول في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لتقديم عرض قوي، وتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد.

وحرص الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق رجال سلة الأهلي على تكثيف جرعة التدريبات خلال الأيام الماضية، حيث خاض الفريق مرانه على فترتين للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية بالشكل المناسب.

وشهد مران فريق رجال سلة الأهلي الختامي، تركيزا كبيرا على الدفاع المحكم مع الارتداد السريع لتنفيذ الهجمات، فضلا عن تخصيص فقرات كاملة للرميات الثلاثية من زوايا ومسافات مختلفة، استعدادا لهذه المباراة.

ويسعى فريق رجال سلة الأهلي خلال مباراته امام مصر للبترول، لتحقيق ضربة بداية قوية في بطولة منطقة القاهرة، لتكون دافعا قويًا لتحقيق اللقب، إلى جانب المنافسة بقوة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجاري.

وكان رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي قد أعلن مؤخرًا عن انضمام مروان سرحان إلى صفوف فريق رجال سلة الأهلي قادما من نادي سموحة بداية من الموسم الجديد، حيث أنهى الجهاز الإداري إجراءات قيده، وخاض اللاعب تدريبات بدنية مكثفة لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

وأكد عبدالقادر أن التعاقد مع سرحان جاء في إطار تدعيم فريق رجال سلة الأهلي بالعناصر المميزة التي طلبها الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي.

المصرى اليوم

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