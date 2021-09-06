الأهلي يمنح اللاعبين الدوليين راحة إضافية بعد إنتهاء مشاركتهم فى تصفيات المونديال

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منح الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي اللاعبين الدوليين راحة إضافة بعد إنتهاء مشاركتهم في مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال العالم وتقرر عودتهم للتدريبات السبت المقبل بسبب مشاركتهم مع منتخب بلادهم وهم أليو ديانج وعلي معلول بجانب محمد الشناوي وأيمن اشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن، كما تقرر إنضمام الوافدان الجديدان بيرسي تاو ولويس ميكسيوني في تدريبات الأهلي بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم مباشرة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويعود الأهلى لاستئناف التدريبات الأربعاء المقبل بعد قرار تمديد الراحة السلبية للفريق عقب قرار اتحاد الكرة منح الفرق راحة سلبية حتى 21 سبتمبر الجارى وفضل بيتسو موسيمانى منح راحة إضافية للاعبين لاتاحة الفرصة أمامهم لالتقاط الأنفاس بسبب الاجهاد الذي يعانى منه اللاعبين خصوصا الدوليين نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.