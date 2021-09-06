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4 دول تدعم الفيفا لإقامة كل عامين

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4 دول تدعم الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين 4 دول تدعم الفيفا لإقامة كل عامين

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تلقى مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإقامة كل عامين بدلا من 4 أعوام، دعما من أربعة اتحادات وطنية بجنوب آسيا، حيث قالت إن ذلك سيساعد في تطوير اللعبة بالمنطقة.

واقترح الفيفا في مايو الماضي هذه الفكرة ضمن مراجعته لجدول المباريات الدولية، رغم أن هذا المقترح بإقامة كأس العالم كل سنتين من المنتظر أن يواجه معارضة من الاتحاد الأوروبي «يويفا» والأندية الكبيرة في القارة.

وقالت اتحادات بنغلادش والمالديف ونيبال وسريلانكا في بيان مشترك إنها صوتت بتأييد الخطة في مؤتمر الفيفا.

وقالت هذه الاتحادات: «فجوة أربع سنوات بين كأس العالم فترة كبيرة جدا، والفرصة تكون محدودة جدا، ما يتسبب في إبعاد أجيال كاملة من الموهبة».

وأضافت: «أقل من ربع الاتحادات الآسيوية الحالية شاركت في حوالي 100 عام من نهائيات كأس العالم، بينما تكون هذه المسابقات وراء منح دفعة للتطوير».

وتتأهل أربعة منتخبات من الاتحاد الآسيوي بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض منتخب خامس الملحق مع منتخب من قارة أخرى، إلى جانب تأهل قطر التي ستستضيف كأس العالم 2022.

المصرى اليوم

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