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حبيبة ماجد تفوز بالميدالية البرونزية في الدوري العالمي للكاراتيه

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حبيبة ماجد تفوز بالميدالية البرونزية في الدوري العالمي للكاراتيه حبيبة ماجد تفوز بالميدالية البرونزية في الدوري العالمي للكاراتيه

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حقق حبيبة ماجد، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب للكاراتيه، الميدالية البرونزية ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتيه، الذي أقيم في صالة استاد القاهرة الدولي.

وحققت حبيبة ماجد، الميدالية البرونزية في وزن فوق 68 كجم، بعد الفوز على منة شعبان في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد.

وشارك في البطولة العالمية التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة 247 لاعبا ولاعبة يمثلون 50 دولة.

ويقود جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي، مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لـ«الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه».

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